Atletica, Nadia Battocletti sfida Chebet sui 3000 in Diamond League a Rabat. Fabbri punta ai 22 metri

Si preannuncia una domenica (25 maggio) scoppiettante a Rabat in occasione del quarto capitolo stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Saranno ben dieci gli azzurri impegnati nel prestigioso meeting marocchino quando mancano poco meno di due settimane all’appuntamento del Golden Gala (venerdì 6 giugno) a Roma.

Occhi puntati in primis su Nadia Battocletti, al debutto stagionale outdoor su pista, che si cimenterà sulla distanza dei 3000 metri con l’obiettivo di migliorare il suo record italiano (8:30.82) realizzato lo scorso 13 febbraio al coperto in quel di Lievin. La 25enne trentina, argento olimpico in carica dei 10.000 metri e regina del mezzofondo europeo (quattro titoli continentali su tre superfici diverse negli ultimi 12 mesi), troverà a Rabat la campionessa olimpica di Parigi 2024 su 5000 e 10.000 Beatrice Chebet oltre ad altre avversarie di livello stellare come le etiopi Medina Eisa ed Ejgayehu Taye.

Prima uscita in Diamond League del 2025 nel getto del peso per Leonardo Fabbri, che proverà a proseguire la sua progressione prestazionale alla terza gara in cinque giorni dopo la vittoria di Savona in 21.21 ed il terzo posto di Zagabria in 21.63. Il fiorentino dovrà vedersela soprattutto con gli statunitensi Joe Kovacs e Payton Otterdahl, il giamaicano Rajindra Campbell e il neozelandese Tom Walsh, oltre all’altro azzurro Zane Weir che punta al primo lancio sopra i 21 metri della stagione all’aperto.

L’Italia proverà a ben figurare a Rabat anche con il giovane emergente Matteo Sioli e Marco Fassinotti nel salto in alto (gara in cui sarà presente il campione olimpico neozelandese Hamish Kerr), Elena Carraro e Giada Carmassi nei 100 ostacoli (evento non valevole per la Diamond League), Eloisa Coiro negli 800 metri e le primatiste italiane Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli (al via anche la fenomenale olandese Femke Bol) e Roberta Bruni nel salto con l’asta.