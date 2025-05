Atletica, Nadia Battocletti e Andy Diaz le stelle azzurre più attese a Rovereto per il Palio della Quercia

Ieri si è svolta la presentazione ufficiale del Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del Palio Città della Quercia in programma lunedì 2 giugno. L’evento, confermato nel circuito Silver Continental Tour di World Athletics, potrà contare sulla presenza di alcune stelle dell’atletica italiana come i medagliati olimpici di Parigi Nadia Battocletti e Andy Diaz.

La padrona di casa trentina si cimenterà sulla distanza dei 1500 metri e troverà tra le altre l’australiana Linden Hall, la statunitense Helen Schlachtenhaufen e l’etiope Netsanet Desta. La regina del mezzofondo europeo, attesa poi venerdì 6 giugno a Roma per il Golden Gala (nei 5000), proverà ad aggiornare il suo primato personale di 3:59.19 realizzato l’anno scorso proprio sulla pista dell’Olimpico.

Grande attesa anche per il campione iridato indoor in carica di salto triplo Andy Diaz, che vanta ad oggi la miglior prestazione mondiale stagionale con il 17.80 di Nanchino e se la vedrà sulla pedana di Rovereto con il forte tedesco Max Hess. Iscritti al Palio della Quercia anche gli ottocentisti Catalin Tecuceanu ed Eloisa Coiro, la quattrocentista Virginia Troiani e grandi campioni internazionali come i fratelli norvegesi Henrik e Filip Ingebritsen.

“Rovereto è cresciuta con il Palio Città della Quercia e l’evento è cresciuto con Rovereto. Da decenni la grande atletica approda nella nostra città, veicolando messaggi positivi ed importanti che esulano dal mondo dello sport, amplificandosi a livello sociale ed economico. Grazie all’impegno del Comitato Organizzatore, sono convinta che la storia del Palio Città della Quercia sarà ancora lunga e gloriosa“, ha dichiarato la sindaca Giulia Robol.