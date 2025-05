Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala

Mattia Furlani si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo un inverno da urlo durante il quale si è laureato Campione del Mondo Indoor e ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei in sala. L’azzurro aprirà la propria stagione all’aperto sabato 17 maggio ad Atlanta (USA), dove andrà in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante di atletica).

Il fuoriclasse laziale sarà impegnata sulla pedana del Piedmont Park, dove lo scorso anno trionfò con la misura di 8.06 metri. Il 20enne, che vanta un personale di 8.38 ottenuto in occasione degli Europei di Roma chiusi al secondo posto, incomincerà dagli States il proprio cammino che culminerà con i Mondiali nel mese di settembre a Tokyo. La medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024, nonché detentore della miglior prestazione mondiale stagionale con gli 8.37 metri saltati a Torun, sarà la grande stella dell’evento in terra americana.

Mattia Furlani darà vita a una gara di salto in lungo che si preannuncia brillante con il giamaicano Carey McLeod e lo svedese Thobias Montler. Ricordiamo che l’azzurro è in Florida dallo scorso 29 aprile (si sta allenando a Clermont) e, dopo la gara in Georgia, rientrerà in Italia in vista del Golden Gala (il 6 giugno a Roma).