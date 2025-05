Atletica, Mattia Furlani in gara a Rieti per un ultimo test prima del Golden Gala

Entra nel vivo la marcia di avvicinamento di Mattia Furlani verso il Golden Gala 2025, tappa italiana della Diamond League prevista il 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Il campione del mondo indoor di salto in lungo affronterà questo weekend un ultimo test agonistico per collaudare la rincorsa di 18 passi con preavvio in vista dei prossimi appuntamenti.

Nel corso di una cerimonia pubblica in Municipio, Furlani ha annunciato infatti che si presenterà in pedana sabato 31 maggio (ore 18.05) allo stadio Guidobaldi di Rieti per prendere parte ad una gara-extra a inviti nell’ambito della fase regionale dei Cds Allievi sulla pedana in cui si allena regolarmente. Per l’azzurro sarà di fatto la seconda uscita stagionale all’aperto dopo il convincente 8.28 stampato al debutto in quel di Atlanta lo scorso 17 maggio senza poter disporre della rincorsa completa.

Il ventenne laziale vanta per il momento la miglior prestazione mondiale dell’anno grazie agli 8.37 metri registrati a livello indoor in Polonia (a Torun) e arriverà dunque a Roma con l’obiettivo di ribadire il suo status internazionale davanti al pubblico italiano un anno dopo l’argento continentale conquistato proprio all’Olimpico con un 8.38 che resiste ancora come primato personale e record del mondo U20.