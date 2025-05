Atletica, l’Italia qualifica due staffette ai Mondiali: 4×400 maschile ai ripescaggi nelle World Relays

L’Italia sarà costretta a disputare i ripescaggi con la 4×400 maschile alle World Relays: domani verranno messi in palio gli ultimi sei pass per i Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre, tre in ciascuna delle due serie che andranno in scena sulla pista di Guangzhou (Cina). Riuscire a staccare il pass iridato già in batteria era complicato per la staffetta del miglio, vista l’assenza di due uomini di lusso come Luca Sito (primatista italiano dei 400 metri) e Alessandro Sibilio (detentore del record nazionale dei 400 ostacoli).

Edoardo Scotti (45.71) e Vladimir Aceti (45.62) si sono resi protagonisti di due ottime frazioni in avvio, tanto che gli azzurri erano insieme a Belgio, Gran Bretagna e Qatar. Riccardo Meli si è poi progressivamente staccato dagli avversari (46.45) e in chiusura Lorenzo Benati ha conservato il piazzamento (46.23), andando vicino a recuperare Ammar Yahia Ibrahim sul rettilineo conclusivo visto che l’asiatico si era piantato.

L’Italia ha concluso al quarto posto (3:04.01) alle spalle del Belgio (3:01.35), della Gran Bretagna (3:01.38) e del Qatar (3:03.97). Per volare direttamente ai Mondiali bisognava rientrare nelle prime due posizioni della propria batteria. A fare festa sono state anche Sudafrica (3:00.00) e Cina (3:01.87) dalla prima, Botswana (3:01.23) e Portogallo (3:01.78) dalla seconda, Francia (3:00.30) e Kenya (3:00.88) dalla quarta.