Atletica, l’Italia chiude le World Relays senza podi: 4×400 donne quinta, quattro staffette ai Mondiali

L’Italia ha concluso la propria avventura alle World Relays qualificando quattro staffette ai Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre (4×100 maschile e femminile, 4×400 femminile e mista), ma non sono arrivati podi nelle finali che hanno concluso l’appuntamento sulla pista di Guangzhou (Cina). Dopo il quinto posto del quartetto veloce guidato da Filippo Tortu, è arrivata la quinta piazza anche della formazione del miglio con il crono di 3:26.40.

Ilaria Elvira Accame (52.49), Anna Polinari (50.96, davvero superba in questo weekend), Alessandra Bonora (51.80) e Rebecca Borga (51.15) hanno fatto il massimo, ma le posizioni di vertice sono rimaste lontane per la formazione tricolore, che rispetto alla batteria di ieri ha dovuto fare a meno di Alice Mangione perché dirottata sulla 4×400 mista proprio per raggiungere il pass iridato.

Una sorprendente Spagna guidata da Paula Sevilla, Eva Santidrian, Daniela Fra e Blanca Hervas ha trionfato con il nuovo record nazionale (3:24.13), riuscendo a battere addirittura gli USA di Paris Peoples, Karimah Davis, Maya Singletary e Bailey Lear (3:24.72), mentre il Sudafrica ha completato il podio (3:24.84) precedendo la Norvegia (3:25.35).