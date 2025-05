Atletica, Leonardo Fabbri vince in Germania: primi lanci europei e misura discreta

Leonardo Fabbri si è reso protagonista sulla pedana di Neustadt (Germania), firmando i suoi primi lanci europei della stagione all’aperto. Il vice campione del mondo di getto del peso si è imposto con la misura di 20.79 metri, culmine di una serie in cui si distinguono anche altre tre spallate sopra i venti metri (20.42, 20.15, 20.14). Il toscano ha prevalso nei confronti dei padroni di casa Tizian Lauria (19.47) ed Eric Maihofer (19.39).

Il Campione d’Europa e primatista italiano con la bordata di 22.98 firmata nelle trionfali finali di Diamond League dello scorso anno, era alla seconda gara stagionale outdoor dopo il 20.64 dello scorso 12 aprile a Gaborone. Piccolo passo in avanti per l’azzurro, che sta cercando la forma giusta in vista dell’appuntamento più importante di questa annata agonistica: i Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre.

Leonardo Fabbri è ora atteso da tre gare in rapida successione: mercoledì a Savona, giovedì a Zagabria (Croazia) e domenica a Rabat (Marocco). Il tour de force proseguirà il 30 maggio a Bydgoszcz (Polonia), antipasto dell’attesissimo Golden Gala previsto il 9 giugno a Roma, dove incrocerà gli statunitense Joe Kovacs e Tom Walsh, oltre al compagno di allenamenti Zane Weir.