Atletica, Larissa Iapichino torna in pedana! Debutto stagionale outdoor a Palermo, poi la Diamond League

Larissa Iapichino ha scelto Palermo come primo atto ufficiale della sua stagione all’aperto nel lungo percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali di Tokyo (13-21 settembre), l’obiettivo principale del 2025. La campionessa europea indoor di salto in lungo si presenterà in pedana sabato pomeriggio allo stadio delle Palme ‘Vito Schifani’ per un test agonistico in attesa dei successivi impegni in Diamond League e con la maglia azzurra.

La 22enne toscana, quarta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, sarà dunque la grande stella dell’EAP Sicily World Meeting con la gara del lungo femminile che dovrebbe cominciare sabato 31 maggio alle ore 17.05. Iapichino tornerà dunque in Sicilia dodici mesi dopo il brillante 6.86 della passata stagione, e lo farà saltando con rincorsa completa da 15 passi e preavvio.

La figlia di Fiona May ha delineato nel frattempo il suo calendario gare dei prossimi mesi, con diverse tappe di passaggio nella preparazione per la rassegna iridata in Giappone. Dopo Palermo la vice-campionessa d’Europa outdoor in carica gareggerà in Diamond League a Stoccolma il 15 giugno per poi rappresentare l’Italia agli Europei a squadre di Madrid nel weekend 27-29 giugno.

A seguire Larissa prenderà parte alla tappa londinese di Diamond League il 19 luglio, mentre ad agosto parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti di Caorle (2-3 agosto) e al meeting del circuito dei Diamanti in Slesia (16 agosto). Se dovesse qualificarsi, sarà di scena infine a Zurigo per la finale di Diamond League il 27-28 agosto per provare a difendere il titolo conquistato un anno fa a Bruxelles.