Atletica, la 4×400 mista fatica alle World Relays: serve il ripescaggio per andare ai Mondiali

La 4×400 mista non è riuscita a qualificarsi al primo colpo ai Mondiali 2025 di atletica, che si disputeranno nel mese di settembre a Tokyo. Il compito era oggettivamente arduo per la staffetta impegnata nelle World Relays sulla pista bagnata di Guangzhou (Cina): soltanto le prime due classificate di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio si meritavano il biglietto per la rassegna iridata.

L’Italia ha concluso al quarto posto con il tempo di 3:15.64, alle spalle di Belgio (3:11.83), Australia (3:12.34) e Kenya (3:13.41). Il quartetto tricolore è dunque rimandato ai ripescaggi di domani in terra asiatica: ci saranno due batterie (ciascuna composta da sei squadre), le prime tre classificate di ogni serie conquisteranno il biglietto per i Mondiali. Il compito sarà decisamente più agevole per i nostri portacolori rispetto alla prova odierna.

L’avvio non è stato pimpante per Lapo Bianciardi, poi Rebecca Borga è stata pimpante ha riportato la Nazionale al quarto posto, conservato poi da Matteo Raimondi e Virginia Troiani. Nella seconda batteria hanno dettato legge gli USA (3:11.37) e l’Irlanda (3:12.56), mentre nella terza ha prevalso la Gran Bretagna (3:13.28) davanti al Sudafrica (3:13.79). Ripescaggio e pass mondiale per Polonia (3:12.70) e Kenya (3:13.41).