Atletica, Italia pimpante con la 4×100 mista alle World Relays: Ceccarelli rapido, sarà gara olimpica

La 4×100 mista sarà una delle grandi novità nel programma di atletica alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. World Athletics ha ottenuto la possibilità di inserire questa staffetta veloce nella rassegna a cinque cerchi, nel pieno rispetto dalla sempre più ricercata uguaglianza di genere. La successione degli atleti è la seguente: donna, donna, uomo, uomo. Proprio la cerniera con il cambio di sesso tra seconda e terza frazione rappresenta uno dei momenti cruciali: l’uomo non può partire troppo presto come farebbe in una staffetta maschile perché da dietro sopraggiunge una donna per forza di cose più lenta, capire questo momento è fondamentale per la buona riuscita della prova.

La prima 4×100 mista ufficiale della storia è andata in scena oggi sulla pista bagnata di Guangzhou (Cina), sede delle World Relays. Questo evento qualifica le staffette ai Mondiali di Tokyo previsti a settembre, ma il discorso dei pass iridati non riguarda questa disciplina (a differenza delle 4×100 di genere e delle 4×400) perché non sarà presente all’evento in terra giapponese. L’Italia si è prontamente distinta, vincendo la prima batteria grazie a una bella prova corale e staccando così il biglietto per la finale che animerà la giornata di domani. L’auspicio è che la prestazione di questo quartetto venga replicata anche nelle altre staffette.

Alice Pagliarini si è resa protagonista di un eccellente lancio e ha consegnato un buon testimone all’esordiente Gaya Bertello, brava a gestire il primo rettilineo e a interagire in maniera ottimale con Andrea Federici. Il momento più critico è stato superato con brillantezza, la curva dell’azzurro è stata ben condotta e sul rettilineo finale si è assistito a una finalmente convincente progressione di Samuele Ceccarelli, reduce da un paio di stagioni difficili dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 60 metri agli Europei Indoor battendo Marcell Jacobs.

Il toscano ha superato di slancio il francese Antoine Thoraval e l’Italia si è imposta in 41.14, spicca il grave errore degli statunitensi Jada Mowatt e Kendall Williams nel passaggio del testimone. Nella seconda batteria ha prevalso la Giamaica (41.04) davanti alla Gran Bretagna (41.05), mentre nella terza il Canada ha firmato la miglior prestazione mondiale (40.90) precedendo l’Australia (41.15).