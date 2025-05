Atletica, Italia d’argento con la squadra femminile nella Coppa Europa dei 10.000 metri

Arriva una medaglia per l’Italia al termine della Coppa Europa dei 10.000 metri su pista andata in scena oggi a Pacé (in Francia). L’unico piazzamento sul podio della manifestazione è stato ottenuto dal team femminile azzurro, che ha conquistato l’argento alle spalle del Belgio grazie ad una buona prestazione corale delle migliori tre al traguardo.

Elisa Palmero è stata la prima delle italiane all’arrivo in quinta piazza assoluta completando la prova in 32:05.95 subito davanti alla connazionale Federica Del Buono, sesta in 32:12.72. In ottica classifica a squadre si è rivelato decisivo poi il nono posto overall di Sara Nestola, che ha ritoccato il primato personale sulla distanza in 32:21.65 un mese dopo essersi messa al collo il bronzo europeo di mezza maratona.

Trionfo belga firmato in primis da Jana Van Lent (prima in 31:32.28) e dalla campionessa europea di mezza maratona Chloé Herbiet (terza 31:54.06), mentre il podio è stato completato in terza posizione da una Francia trascinata soprattutto da Alessia Zarbo (seconda in 31:50.62). Nelle retrovie le altre azzurre, con Rebecca Lonedo 22ma in 33:25.05 e Anna Arnaudo 35ma in 34:49.16.

In campo maschile l’Italia non è andata oltre il quarto posto a squadre dietro a Francia (oro), Spagna (argento) e Belgio (bronzo), che hanno occupato i tre gradini del podio. Il miglior risultato individuale tra gli azzurri è stato l’ottavo posto di Francesco Guerra in 28:23.59, mentre sono rimasti più attardati Yohanes Chiappinelli (15° con 28:32.67), Luca Ursano(17° con 28:36.06) e Luca Alfieri (20° con 28:46.67). Vittoria per l’irlandese Efrem Gidey in 27:40.47 davanti ai transalpini Valentin Gondouin (27:41.95) e Felix Bour (27:42.00).