Atletica, Giuseppe Disabato è il marciatore del futuro: vittoria da dominatore agli Europei a squadre

Giuseppe Disabato ha dimostrato su strada quello che tanti addetti lavori avevano già adocchiato: è un enorme talento dell’atletica tricolore e ha tutte le carte in regola per regalarsi un futuro radioso ai massimi livelli internazionali. Il 18enne pugliese ha dominato la 10 km under 20 in occasione degli Europei a squadre di marcia, dettando legge in maniera perentoria sulle strade di Podebrady (Cechia), uno dei grandi templi del tacco e punta a livello mondiale.

L’allievo di Tony Esposito ha imposto il ritmo fin dalle battute iniziali e ha tenuto un’andatura insostenibile per l’intera concorrenza, sbriciolando con totale disinvoltura la resistenza degli avversari e imponendosi con un vantaggio esagerato sui più immediati inseguitori. Dopo l’argento agli Europei Under 18 nel 2022, il bronzo agli Europei Under 20 nel 2023 e il bronzo ai Mondiali Under 20 nel 2024, arriva il tanto atteso oro per questa grandissima promessa del panorama nazionale.

Giuseppe Disabato si è imposto con il tempo di 39:28 (record dei campionato, migliorato di un minuto il suo record italiano under 20 di 40:32 siglato lo scorso anno ai Mondiali a squadre), distanziando di un minuto e mezzo lo spagnolo Joan Querol Serrano (40:58). La festa dell’Italia è totale con il terzo posto di Alessio Coppola (41:09, personale) e la quarta piazza di Nicolò Vidal (41:22, personale), la nostra Nazionale ha conquistato il titolo della gara a squadre (8 punti)