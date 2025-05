Atletica, Gidey ed Herbiet favoriti alla Coppa Europa dei 10.000 metri. L’Italia punta su Chiappinelli

Sabato 24 maggio andrà in scena la Coppa Europa dei 10.000 metri, sarà Pacé (Francia) a ospitare la competizione a cui l’Italia parteciperà con dieci azzurri (cinque uomini e cinque donne). Sul fronte maschile uno dei grandi favoriti è l’irlandese Efrem Gidey, che punterà a scendere sotto il muro dei 27 minuti richiesto per partecipare ai Mondiali. Al momento è l’unico uomo ad aver corso in meno di 28 minuti nel corso di questa stagione tra i partecipanti insieme al francese Florian Le Pallec, altro grande accreditato della vigilia.

Attenzione anche agli altri transalpini Valentin Gondouin, Felix Bour e Baptiste Guyon, al belga Simon Debognies e al nostro Yohaness Chiappinelli, primatista italiano di maratona (2h05:24 a Valencia). Altri potenziali pretendenti saranno lo spagnolo Jesus Ramos e il tedesco Nils Voigt. Con la maglia azzurra vedremo in pista anche Luca Alfieri, Francesco Guerra, Ahmed Ouhda e Luca Ursano.

Tra le donne, invece, riflettori puntati sulla belga Chloé Herbiet, che cercherà un nuovo sigillo continentale dopo aver vinto la mezza maratona degli Europei su strada disputati il mese scorso a Lovanio. Tra le sue rivali di riferimento spiccano la connazionale Jan van Lent e la tedesca Eva Dieterich, mentre l’Italia andrà all’assalto in particolar modo con Federica Del Buono e Sara Nestola (fresca medaglia di bronzo nella mezza maratona agli Europei su strada), affiancata da Elisa Palmero, Anna Arnaudo e Rebecca Lonedo.