Atletica, Francesco Fortunato strepitoso: argento agli Europei a squadre, secondo italiano di sempre!

Francesco Fortunato ha conquistato una brillante medaglia d’argento nella 20 km che ha chiuso gli Europei a squadre di marcia, andati in scena sulle strade di Podebrady (Cechia). Il pugliese si era presentato in uno dei grandi templi internazionali del tacco e punta dopo il trionfo ottenuto due anni fa in questa manifestazione, dopo aver siglato il personale sulla distanza a Taicang e aver inscenato un bellissimo duello con Massimo Stano sui 10.000 metri in pista a Prato.

Il 30enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h18:16, migliorando di 33 secondi il crono siglato lo scorso 1° marzo in Cina e diventando il secondo italiano di sempre sulla distanza, ormai alle spalle soltanto di Massimo Stano (1h17:26 lo scorso anno). L’allievo di Riccardo Pisani si è reso protagonista di un fantastico finale: negli ultimi chilometri è risalito dalla quarta posizione alla seconda piazza e ha recuperato ben sedici secondi al leader della gara.

Francesco Fortunato si è fermato a undici secondi dallo spagnolo Paul McGrath (1h18:05, record della manifestazione), precedendo all’arrivo il francese Gabriel Bordier (1h18:23) e uno splendido Andrea Cosi, eccellente quarto con il personale di 1h18:43. A seguire l’ucraino Mukola Rushchak (1h18:50), lo spagnolo Alvaro Lopez (1h19:38) e lo svedese Perseus Karlstroem (1h19:48). Buon decimo posto di Michele Antonelli con il personale (1h20:43), Nicola Lomuscio 12mo a 22 anni (1h21:03, personale). L‘Italia si è così meritata la medaglia d’argento nella gara a squadre (16 punti) alle spalle della Spagna (16, ma con il miglior piazzamento a parità di punti).