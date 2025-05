Atletica, Federico Riva firma un tempo brillante all’esordio. Giada Carmassi sotto i 13”

Federico Riva si è reso protagonista di un brillante esordio stagionale a Bydgoszcz (Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il mezzofondista laziale ha corso i 1500 metri in 3:33.79, chiudendo al secondo posto una gara disputata da eccellente protagonista.

L’azzurro ha rischiato una caduta per un contatto in gruppo nel corso del penultimo giro, si è portato al comando al suono della campana e ha cercato il forcing, ma a metà dell’ultima tornata è stato superato dallo spagnolo Mohamed Attaoui, che si è poi involato verso il successo con il crono di 3:33.30. Federico Riva ha siglato il quarto tempo della propria carriera, a meno da un secondo dal personale di 3:32.84 timbrato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Giada Carmassi è scesa sotto il muro dei tredici secondi nelle batterie dei 100 ostacoli (12.96 con 1,1 m/s di vento contrario), poi in finale si è peggiorata e ha concluso in quinta posizione (13.03, 0,6 m/s di brezza in faccia) nella gara vinta dall’ungherese Luca Kozak (12.83). Settimo posto nel salto con l’asta per Matteo Oliveri (5.22), ottava Elena Bellò sugli 800 metri (2:00.97) dove si è imposta la svizzera Audrey Werro (1:57.25).