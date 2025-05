Atletica, Battocletti e Fabbri illuminano il cast azzurro a Rabat in Diamond League

Saranno ben nove gli azzurri impegnati a Rabat domenica 25 maggio in occasione del quarto appuntamento stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. In Marocco vedremo in azione alcuni big del movimento italiano in una tappa intermedia della lunga preparazione verso i Campionati Mondiali di Tokyo a metà settembre.

La capitale marocchina sarà teatro del debutto stagionale outdoor su pista di Nadia Battocletti, argento olimpico sui 10.000 a Parigi 2024 e regina incontrastata del mezzofondo europeo, che si cimenterà sulla distanza dei 3000 metri nel tentativo di migliorare il suo record italiano (8:30.82) realizzato lo scorso 13 febbraio al coperto in quel di Lievin dopo aver firmato poche settimane fa il nuovo primato d’Europa nei 5 chilometri su strada.

La trentina troverà a Rabat delle avversarie formidabili tra cui la keniana Beatrice Chebet (campionessa olimpica in carica su 5000 e 10.000) e le etiopi Medina Eisa ed Ejgayehu Taye, che contribuiranno presumibilmente a rendere la gara molto veloce. Test interessante nel getto del peso anche per Leonardo Fabbri, che va a caccia di una misura superiore ai 22 metri in un contesto di alto livello che vedrà la partecipazione di cinque americani, del neozelandese Tom Walsh, del giamaicano Rajindra Campbell e dell’altro azzurro Zane Weir.

Italia che verrà rappresentata nel meeting africano anche dal giovane emergente Matteo Sioli nel salto in alto, Eloisa Coiro negli 800 metri, Elena Carraro e Giada Carmassi nei 100 ostacoli, Roberta Bruni nel salto con l’asta e Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli (nella gara d’esordio in stagione della fenomenale olandese Femke Bol).