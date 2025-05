Atletica, Alexandrina Mihai penalizzata nel finale: ottava agli Europei a squadre, successo ucraino

L’Italia si è presentata con una formazione decisamente giovane alla 20 km femminile che ha animato gli Europei a squadre di marcia, in corso di svolgimento a Podebrady (Cechia), uno dei grandi templi internazionali del tacco e punta. A guidare il gruppo azzurro, composto interamente da under 23, è stata Alexandrina Mihai (personale di 1h28:57 sulla distanza, dopo aver recentemente conseguito il minimo mondiale per la 35 km con 2h46:41), affiancata delle debuttanti Sofia Fiorini, Giulia Gabriele e Michelle Cantò (le ultime due non ancora ventenni).

Alexandrina Mihai è rimasta nel gruppo di testa per metà gara, poi la 22enne ha subito il forcing operato dalle rivali dirette per il podio ed è rimasta in quarta posizione fino al 19mo chilometro con un distacco di 54 secondi dalla vetta. Nel corso dell’ultima tornata, però, ha ricevuto una proposta di squalifica e si è dunque dovuta fermare per scontare la penalità di due minuti. La nostra portacolori ha così tagliato il traguardo all’ottavo posto con il tempo di 1h31:02, accusando un distacco di 3’06” dalla vincitrice.

L’ucraina Lyudmila Olyanovska ha operato un deciso cambio di ritmo nei pressi dell’ottavo chilometro e ha fatto il vuoto, imponendosi con il tempo di 1h27:56. A completare il podio sono state le francesi Clémence Beretta (1h28:05) e Pauline Stey (1h28:18), seguite dalla spagnola Antia Chamosa (1h29:11), dalla polacca Katarzyna Zdzieblo (1h29:19) e dalle altre spagnole Paula Juarez (1h29:24) e Lidia Sanchez-Puebla (1h29:47).

Le altre azzurre: Giulia Gabriele 13ma (1h32:01), Sofia Fiorini 16ma (1h33:19), Michelle Cantò 23ma (1h36:45). L’Italia ha così concluso al quarto posto nella gara a squadre (37 punti), preceduta da Francia (15), Spagna (17) e Ucraina (24). Si tratta della prima gara di giornata senza medaglie per l’Italia dopo il trionfo di Massimo Stano nella 35 km con record del mondo l’argento di Antonella Palmisano e il bronzo di Nicole Colombi nella 35 km, il bronzo di Serena Di Fabio nella 10 km under 20.