Atletica, 4×400 donne titanica alle World Relays: l’Italia si regala i Mondiali!

L’Italia ha offerto una prestazione di notevole caratura agonistica sulla pista bagnata di Guangzhou (Cina) e ha qualificato la 4×400 femminile ai Mondiali di atletica che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre. Le azzurre avevano bisogno di chiudere la propria batteria delle World Relays nelle prime due posizioni oppure fare siglare uno dei due crono di ripescaggio, senza così essere rimandate alle gare di domani in terra asiatica.

Missione compiuta da parte del quartetto tricolore, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 3:27.03 alle spalle della Spagna (3:26.25). La partenza di Ilaria Elvira Accame è stata accorta ma in perfetta gestione (52.49), poi Anna Polinari (51.34) è stata magica nella seconda frazione quando a suon di spallate è rimasta davanti alla britannica Hannah Kelly e alla brasiliana Tiffani Marinho, riuscendo così a tenere le azzurre in seconda posizione dietro alle iberiche.

Le nostre portacolori sono pienamente in corsa per meritarsi il biglietto iridato, Alessandra Bonora disputa una frazione solida (52.03) anche se la britannica Lina Nielsen recupera terreno. In chiusura Alice Mangione si supera (51.17) e con un ottimo giro di pista completa l’opera di una formazione davvero sontuosa. Domani si ritornerà in pista per disputare la finale contro le altre formazioni qualificate ai Mondiali: USA (3:26.05) e Francia (3:26.46) dalla prima batteria, Sudafrica (3:28.01) e Germania (3:28.63) dalla terza, le ripescate Norvegia (3:26.61) e Canada (3:27.28). Gli ultimi sei pass per i Mondiali verranno messi in palio nei ripescaggi di domani.