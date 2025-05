Arthur Rinderknech reagisce in modo curioso alla notizia della sfida contro Sinner a Parigi

Sarà il francese Arthur Rinderknech il primo avversario di Jannik Sinner nell’edizione 2025 del Roland Garros. Il n.1 del mondo se la vedrà contro un giocatore d’Oltralpe e di sicuro il supporto del pubblico sarà dalla parte del n.72 ATP.

Una sfida che Sinner affronterà col piglio di chi vuol arrivare fino in fondo al torneo, ovvero senza distrazioni, sperando che la condizione di partenza in questo evento sia funzionale al raggiungimento del traguardo. A questo proposito è stata molto curiosa e divertente la reazione di Rinderknech alla notizia dell’incrocio nel primo turno con Sinner.

Su X, il tennista francese ha scritto: “Oh mio Dio! Contro chi abbiamo a che fare?“. A questo punto, Arthur ha chiesto a un account dedicato al tifo francese di dare il massimo supporto. La risposta spiritosa di questo account è stata quella di proporre agli organizzatori di disputare la partita sul campo-14, in modo da garantire un tifo più acceso. Un’idea gradita a Rindeknech.

Al di là delle battute, non sarà semplice per il tennista di casa affrontare Jannik, nello stesso tempo dal punto di vista emotivo non sarà un match banale per il n.1 ATP.

