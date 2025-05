Arriva il Colle delle Finestre al Giro d’Italia! La salita ai raggi X: pendenze estreme e lungo tratto in sterrato

Sarà il Colle delle Finestre a decidere probabilmente chi vincerà il Giro d’Italia 2025. Dopo una frazione odierna senza emozioni, con gli uomini di classifica che si sono guardati fino a sette chilometri dal traguardo di Champoluc, l’attesa è tutta per la ventesima e penultima tappa di domani e soprattutto per la scalata di una delle salite epiche della Corsa Rosa.

Si tratta di una scalata tra le più difficili in Europa, una salita che non finisce mai e che metterà a durissima prova tutti i corridori. Sono oltre diciotto chilometri (18,5) con una pendenza media del 9,2% e con una punta massima nella primissima arte del 14%. Solo i migliori possono resistere e la crisi può davvero arrivare in ogni momento.

Una salita epica con i suoi 45 tornanti che fanno male solo al pensiero. I corridori impiegheranno quasi un’ora ad affrontarla, con i primi quattro chilometri che vedranno ben ventinove tornanti. A rendere ancora più epico il tutto, saranno gli 8 chilometri finali sullo sterrato, che vanno ad aumentare l’epicità della scalata.

Bisogna inoltre ricordare che in questo Giro, i corridori non hanno mai affrontato una tale salita, sia per la lunghezza, ma anche per l’altezza che verrà raggiunta. Il GPM è posto a 2178 metri ed anche questo potrebbe essere un fattore molto importante, con i corridori che dovranno gestire anche l’alta quota. La tappa non finirà sul Colle delle Finestre, visto che il traguardo è al Sestriere, ma non c’è alcun dubbio che la lotta per la maglia rosa potrebbe proprio concludersi su questa salita monumento del ciclismo italiano.