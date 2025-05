Arrampicata sportiva: Sorato Anraku vince ancora nel boulder. Giappone dominante a Salt Lake City

Dopo aver vinto a Curitiba, in Brasile, il fortissimo giapponese Sorato Anraku vince anche a Salt Lake City, in un’altra tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva; per quanto riguarda il boulder.

Il nipponico, in una finale dalle forti tinte del “Sol Levante”, si è imposto totalizzando nell’atto conclusivo l’incredibile score di 84.4 davanti al connazionale Sohta Amagasa, secondo a 69.6, e al sudcoreano Dohyun Lee, terzo a 69.5.

Su 8 finalisti ben 5 provenivano dal Giappone, fra loro anche Meichi Narasaki (5°), Yuji Fujiwaki e Rei Sugimoto, rispettivamente 7° e 8°.

Si chiude così anche questa tappa della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva. Prossimo appuntamento con gli specialisti delle pareti sempre negli Stati Uniti: questa volta a Denver, per un evento dedicato allo speed.