Arrampicata sportiva, Nakamura vince il boulder di Salt Lake City. Moroni eliminata in semifinale

A Salt Lake City (USA) sta andando in scena una tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, la seconda giornata di gare è stata dedicata al boulder femminile, specialità che assegnerà medaglie individualmente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A chiudere il programma sarà il boulder maschile nella giornata di domenica.

La giapponese Mao Nakamura ha vinto con il punteggio di 84.7, risolvendo completamente i primi tre problemi e la seconda parte dell’ultimo. La 25enne di Tokyo è così riuscita a salire sul gradino più alto del podio dopo i quarti posti di Curitiba e Keqiao, conquistando il suo primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

L’asiatica è riuscita a precedere la francese Zélia Avezou (70.0), la statunitense Annie Sanders (70.0) e la francese Oriane Bertone (70.0), che hanno tutte risolto al primo tentativo due problemi completi e due metà (i pari merito sono stati sciolti in base al tempo impiegato). Alle loro spalle si sono piazzate l’altra transalpina Nailé Meignan (69.9) e la giapponese Miho Nonaka (69.4).

Le italiane si sono fermate in semifinale, rimanendo fuori dalle prime otto posizioni che garantivano l’accesso all’atto conclusivo: Camilla Moroni, reduce dal terzo posto di Curitiba, ha chiuso in undicesima posizione (84.3, a tre decimi dal passaggio del turno), mentre Giorgia Tesio ha terminato in ventesima piazza (44.3).