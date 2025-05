Arrampicata sportiva: molto bene Camilla Moroni nelle qualificazioni del boulder a Curitiba

Il primo step della tappa di Curitiba del Coppa del Mondo 2025 di arrampicata, in particolare di boulder, sorride ai colori azzurri, in particolare al femminile con una splendida Camilla Moroni. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio delle qualificazioni

Boulder femminile

La francese Oriane Bertone ha fatto segnare il miglior score con 124.8, davanti alla connazionale Zelia Avezou, seconda con 124.7. Poi un gruppo di tre atlete al 3° posto: l’altra transalpina, ossia Agathe Calliet, la giapponese Mao Nakamura e soprattutto l’italiana Camilla Moroni, tutte capaci di totalizzare un totale 109.8.

Per la selezione tricolore, qualificate per la semifinale, anche Giorgia Tesio (79.1) e Giulia Medici (69.5), eliminata invece Irina Daziano (26esima con 59.4).

Al sito della federazione internazionale, Camilla Moroni ha commentato: “La qualificazione è andata bene e mi sono sentita al meglio. Sono felice di quanto fatto vedere: ero un po’ nervosa perché in Cina è stato difficile per me e non mi sono sentita bene, quindi questa per me rappresenta di fatto la prima gara della stagione.

Essere in Brasile è bella: una nuova location “sbloccata”. La comunità dell’arrampicata qui si sente: è entusiasmante, sarò al meglio per semifinali e finali”.

Boulder maschile

Tris nipponico nelle prime posizioni, formato da: Sorato Anraku (124.5), Rei Sugimoto (108.7) e Sohta Amagasa (99.5). Nicolò Sartirana stacca il pass per la semifinale con il 16esimo score a 83.5, cosa che diversamente non riesce a Niccolò Anthony Salvatore che chiude 35esimo a 68.3.

Domani sarà la volta delle semifinali e delle finali al maschile, mentre domenica toccherà alle donne chiudere il programma dell’evento brasiliano.