Arrampicata sportiva: il giapponese Sorato Aranku vince nel boulder a Curitiba

A Curitiba, nella tappa di Coppa del Mondo 2025 di boulder, per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, risuona l’inno giapponese. Il merito è di Sorato Anraku, che un mese fa si era già imposto a Keqiao in Cina, e che oggi (da numero 2 del ranking mondiale) ha dato una volta di più prova delle sue abilità.

Il nipponico infatti nella finalissima di specialità si è imposto mettendo a referto uno score pari a 69.7. Punteggio non replicabile da nessuno degli avversari, con il francese Mejdi Schalk e l’altro rappresentante del Giappone presente in concorso, ossia Tomoa Narasaki, rispettivamente in seconda e terza piazza con 58.9 e 39.0 punti.

In ottica italiana invece, c’è da registrare il 17esimo posto di Nicolò Sartirana che con 19.9 punti nelle semifinali non è riuscito a superare il taglio che portava ai migliori otto arrampicatori che hanno partecipato all’atto conclusivo.

Domani toccherà alle donne misurarsi sulle pareti asiatiche. Tre le italiane a caccia di un risultato importante: Camilla Moroni, che ha ben figurato nelle qualificazioni, Giorgia Tesio e Giulia Medici.