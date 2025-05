Arrampicata sportiva, Camilla Moroni sul podio in Coppa del Mondo! Bella stoccata in Brasile

Camilla Moroni ha conquistato uno splendido terzo posto nella tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva andata in scena a Curitiba (Brasile). L’azzurra ha confermato il suo enorme talento nel boulder, specialità tecnica che assegnerà medaglie individualmente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ed è riuscita a conquistare il primo risultato di spessore in questa stagione.

La nostra portacolori ha faticato sul primo problema, ma nei successivi tre ha saputo fare la differenza e li ha risolti con grande maestria, meritandosi così il gradino più basso del podio con il punteggio di 83.8. La 23enne genovese era reduce dal poco brillante 27mo posto di Keqiao nel massimo circuito internazionale itinerante ed è tornata a esultare dopo tredici mesi (fu seconda lo scorso anno proprio a Keqiao).

Si tratta del secondo podio in carriera in Coppa del Mondo per la vice campionessa del mondo 2021, che oggi non ha potuto nulla contro le francesi Nailé Meignan (99.6) e Oriane Bertone (99.5), mentre alle sue spalle si sono piazzate Mao Nakamura (69.7) e Melody Sekikawa (69.5). Si tornerà in parete nel weekend del 23-25 maggio a Salt Lake City (USA), sempre all’insegna del boulder.