Arrampicata sportiva: bene Moroni e Tesio nelle qualificazioni del boulder a Salt Lake City

Una nuova tappa della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva si è aperta a Salt Lake City. Sulle pareti statunitensi sono andate in scena le qualificazioni per quanto riguarda il boulder, al femminile e al maschile: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Femminile

Prestazione incredibile della fortissima francese Oriane Bertone che tira fuori un impressionante 125.0 andando a precedere le giapponesi Miho Nonaka (124.8), Futaba Ito (124.7) e Melody Sekikawa (124.7). In ottica italiana bene Camilla Moroni che, dopo il podio ottenuto a Curitiba (Brasile), passa alle semifinali col 12esimo punteggio (109.0); con lei anche Giorgia Tesio (14esima a 99.6).

Maschile

Tris giapponese a guidare i qualificati alle semifinali: Yuji Fujiwaki (124.8), Meichi Narasaki (124.2) e Sorato Anraku (109.9), che una settimana fa a Coritiba è stato poi in grado di mettere in mostra il suo enorme talento vincendo sulle pareti brasiliane. Non passano il taglio di questo turno di qualificazione verso le semifinali, gli azzurri: fuori sia Nicolò Sartirana, che finisce 26esimo (64.6), sia Niccolò Antony Salvatore (43esimo con 39.7).

Nella tarda serata italiana si disputeranno le semifinali e domenica sarà poi la volta dell’assegnazione dei posti sul podio di questa tappa di Coppa del Mondo.