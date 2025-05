Arnaldi sta perdendo posizioni nel ranking ATP al Roland Garros: i punti da difendere e il derby con Cobolli

Matteo Arnaldi si è reso protagonista di una bella impresa ieri sulla terra rossa di Parigi, rimontando due set di svantaggio e battendo 6-2 al quinto il canadese Felix Auger-Aliassime nel primo turno del Roland Garros 2025. Una vittoria molto importante per il tennista ligure, che si aggiudica il match d’esordio nello Slam francese per il terzo anno di fila raggiungendo ai trentaduesimi un altro italiano.

Domani sfiderà infatti Flavio Cobolli, capace di travolgere in tre set il veterano croato Marin Cilic, con in palio un posto ai sedicesimi contro il n.3 al mondo Alexander Zverev o l’olandese Jesper De Jong. Nel frattempo Arnaldi, nonostante il successo di ieri su Auger-Aliassime, sta perdendo posizioni nel ranking ATP virtuale dovendo difendere i 200 punti ottenuti un anno fa con gli ottavi al Roland Garros.

Ad oggi il 24enne nativo di Sanremo scivolerebbe dal 36° al 41° posto della classifica mondiale, ma per provare a restare nella top40 dovrà perlomeno confermare il risultato della passata edizione del torneo parigino. In realtà, se dovesse superare l’eventuale ostacolo Zverev al terzo turno, il tabellone non proporrebbe ad Arnaldi degli avversari fuori portata agli ottavi con all’orizzonte un possibile quarto di finale con Novak Djokovic dopo i freschi precedenti di Madrid e Ginevra (una vittoria a testa).

RANKING ATP MATTEO ARNALDI 8 GIUGNO

Ranking lunedì 26 maggio: 1415 punti, 36° posto.

Punti da scartare lunedì 8 giugno: 200 (Roland Garros 2024).

Punti da incamerare lunedì 8 giugno: al momento 50 (Roland Garros 2025).

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 1265 punti, 41° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 1315 punti, 41° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 1415 punti, 37° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1615 punti, 33° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2015 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2515 punti, 17° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3215 punti, 10° posto virtuale.