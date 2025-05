Arnaldi sbatte contro Djokovic a Ginevra. Il serbo accede alle semifinali

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Matteo Arnaldi nell’ATP 250 di Ginevra. Il ligure è stato sconfitto da Novak Djokovic, che si ritrova sulla terra rossa svizzera, vincendo con un doppio 6-4 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Ci sono anche dei rimpianti per l’azzurro, che si trovava avanti di un break nel secondo set (4-1), prima di subire la clamorosa rimonta dell’ex numero uno del mondo. Djokovic attende ora in semifinale il vincente del match tra l’australiano Alexey Popyrin e il britannico Cameron Norrie.

Non sono bastati sei ace ad Arnaldi, che ha vinto il 66% dei punti quando ha servito la prima. Il numero 39 del mondo ha sofferto sulla seconda (43%), mentre il serbo ha chiuso con la percentuale altissima del 78% di punti vinti. Arnaldi ha chiuso con 21 vincenti contro i 16 di Djokovic, mentre gli errori non forzati sono stati 24 per l’italiano e 23 per il serbo.

Il primo set prende subito la direzione di Djokovic. Il serbo infatti si procura tre palle break nel terzo gioco e riesce alla fine a strappare il servizio all’azzurro con un’ottima chiusura a rete. Arnaldi non riesce a crearsi occasioni nei turni in battuta di Djokovic, arrivando al massimo ai vantaggi nel quarto e sesto game. L’ex numero uno del mondo chiude così la prima frazione in suo favore per 6-4.

Arnaldi parte bene nel terzo set e nel quarto gioco si procura due palle break. Basta la prima al ligure, visto che Djokovic sbaglia di rovescio dopo un ottimo dritto dell’azzurro. Arnaldi sale 4-1, ma non riesce a tenere il vantaggio e nel settimo game si trova sotto 0-40. L’azzurro annulla le prime palle del controbreak, ma sulla terza commette doppio fallo e Djokovic poi va a pareggiare sul 4-4. Purtroppo il momento negativo del ligure prosegue e nel nono game perde ancora il servizio, complice anche un dritto meraviglioso del serbo sulla terza palla break. Non c’è più match, con Djokovic che tiene a zero il servizio e chiude sul 6-4, staccando i biglietti per la semifinale.