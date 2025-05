Arnaldi-Marozsan, ATP Ginevra 2025: orario, programma, tv, streaming

Il cammino di Matteo Arnaldi nei Gonet Geneva Open 2025 di tennis proseguirà mercoledì 21 maggio: negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, l’azzurro, accreditato dell’ottava testa di serie, sarà opposto al magiaro Fabian Marozsan.

Il match sarà il terzo del programma di giornata sul Court 1, che si aprirà a partire dalle ore 11.00: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due tennisti. Ad inaugurare le danze sarà il doppio Schnaitter/Wallner-Bhambri/Galloway, mentre non prima delle ore 12.30 si sfideranno Sebastian Ofner e Nuno Borges.

Il match tra Matteo Arnaldi ed il magiaro Fabian Marozsan, del torneo ATP 250 di Ginevra, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP GINEVRA 2025

Mercoledì 21 maggio – Court 1

Dalle ore 11.00

Schnaitter/Wallner (Germania) – Bhambri/Galloway (India/Stati Uniti, 2)

Non prima delle ore 12.30

Sebastian Ofner (Austria, Q) – Nuno Borges (Portogallo)

A seguire

Matteo Arnaldi (Italia, 8) – Fabian Marozsan (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP GINEVRA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

