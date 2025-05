Arnaldi-Djokovic, ATP Ginevra 2025: orario, programma, tv, streaming

Matteo Arnaldi e Novak Djokovic si affronteranno nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Ginevra. L’appuntamento è per giovedì 22 maggio, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.30 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 18.00. Il programma di giornata sarà aperto dal doppio tra Doumbla/Reboul e Andreozzi/Arribage, seguito dal confronto tra il russo Karen Khachanov e l’austriaco Sebastian Ofner (non prima delle ore 13.30), poi toccherà al match tra lo statunitense Taylor Fritz e il polacco Hubert Hurkacz.

Si tratterà di una rivincita della sfida andata in scena lo scorso 26 aprile al Masters 1000 di Madrid, quando fu il tennista italiano a firmare la grande impresa contro il 24 volte Campione Slam. Il nostro portacolori è reduce dal successo in rimonta contro il francese Hugo Gaston e dall’affermazione sull’ungherese Fabian Marozsan, mentre il fuoriclasse serbo ha regolato l’altro magiaro Marton Fucsovics al suo ritorno in campo dopo aver saltato gli Internazionali d’Italia.

Il 24enne numero 39 del ranking ATP se la dovrà vedere contro il 37enne, numero 6 del mondo. C’è soltanto un precedente tra i due giocatori, quello disputato un mese fa sulla terra rossa della capitale spagnola. L’azzurro si confermerà anche sul mattone tritato svizzero oppure il balcanico restituirà il favore in avvicinamento al Roland Garros? Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante con in palio la qualificazione alle semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Djokovic, quarto di finale del torneo ATP 250 di Ginevra. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-DJOKOVIC, ATP GINEVRA

Giovedì 22 maggio

Quarto match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 18.00 Matteo Arnaldi vs Novak Djokovic – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.30 sul Campo Centrale, si giocheranno: Doumbia/Reboul-Andreozzi/Arribage, Khachanov-Oner (non prima delle ore 13.30), Fritz-Hurkacz. Al termine, e non prima delle ore 18.00, toccherà ad Arnaldi.

PROGRAMMA ARNALDI-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.