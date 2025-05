Arnaldi-Auger Aliassime, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, martedì 27 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, nel primo turno del Roland Garros. Il ligure affronterà un rivale complicato, testa di serie n.29, in grado di esprimere un grande tennis, ma nello stesso tempo incline agli errori. Un aspetto, se vogliamo simile al modo di giocare dell’azzurro.

Arnaldi spera di trovare una buona condizione per far fronte alla potenza del nordamericano, abile specialmente nella combinazione servizio-dritto. Il nostro portacolori sarà chiamato a una prestazione di alto livello, dovendo minimizzare i gratuiti dal lato destro del campo e trovando soluzioni anche nell’esecuzione della battuta.

In altre parole, il giocatore allenato da Alessandro Petrone dovrà far vedere quel tennis che l’anno scorso lo portò a raggiungere gli ottavi di finale, battendo al terzo round il russo Andrey Rublev. Tra i due tennisti non ci sono precedenti e quindi Matteo dovrà trovare le misure in campo.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La partita tra Matteo Arnaldi e Felix Auger-Aliassime, valida per il primo turno del Roland Garros 2025, andrà in scena domani sul campo n.6 e sarà la quarta nello schedule. La copertura televisiva sarà garantita da Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ARNALDI-AUGER ALIASSIME ROLAND GARROS 2025

Martedì 27 maggio

CAMPO 6 – Inizio ore 11.00

1. Y. Wickmayer vs V. Azarena

A seguire

2. E. Quinn (Q) vs G. Dimitrov (16)

A seguire

3. E. Jacquemot (WC) vs. M. Sakkari

A seguire

4. M. Arnaldi vs F. Auger-Aliassime (29)

PROGRAMMA ARNALDI-AUGER ALIASSIME ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport