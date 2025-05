Antonio Tiberi, prudenza e sostanza. Danni limitati: prosegue la corsa al podio

Poco appariscente ma decisamente solido e concreto. Antonio Tiberi non ha sicuramente catturato l’attenzione con prestazioni di grande impatto al Giro d’Italia, ma a fare la differenza è stata la sua continuità su ogni terreno. Sulla salita di Tagliacozzo non ha potuto rispondere alla rasoiata di Juan Ayuso, ma è rimasto insieme agli altri big. Sullo sterrato non si è fatto cogliere impreparato quando è caduto Primoz Roglic, ha rilanciato l’andatura in un momento topico, ha tenuto botta e poi sullo strappo di Santa Caterina che conduceva in Piazza del Campo a Siena ha rifilato qualche secondo ad Ayuso.

Nella cronometro odierna da Lucca a Siena ha saputo andare via in progressione, rendendosi protagonista di una prova di sostanza soprattutto nella seconda parte dei 28,6 km pianeggianti in terra toscana. La sfida contro le lancette gli ha dato ragione: ha perso 38” da Roglic, 19” da Ayuso e 10” da Simon Yates, ma ha guadagnato 29” su Isaac Del Toro, 30” su Brandon McNulty, 34” su Adam Yates. Solidità è la parola d’ordine, lasciare sul piatto meno di un secondo e mezzo al chilometro nei confronti dello sloveno meno di venti secondi allo spagnolo può essere visto come un successo.

La classifica generale lo sta premiando e infatti occupa la terza posizione, a 1’01” da Del Toro e a 36” su Ayuso, con un vantaggio di 2” su Yates e 17” su Roglic. Il capitano della Bahrain-Victorious è pienamente in corsa per il podio finale di Roma quando siamo a metà della Corsa Rosa, ma ora servirà infilare delle prestazioni di un certo calibro in montagna, già a partire dalla frazione appenninica di domani e proiettandosi poi verso le Alpi previste settimana prossima. In salita si infiammerà inevitabilmente la sfida con gli altri pretendenti al podio e lì servirà reagire ancora una volta con costanza e solidità.