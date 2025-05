Antonio Tiberi prudente: “La condizione é in crescita. Il Giro d’Italia si deciderà nelle ultime tappe”

Al termine della tappa di ieri del Giro d’Italia 2025, con arrivo a Vicenza, Tina Ruggeri di InBici ha intervistato Antonio Tiberi, ciclista della Bahrain – Victorious: l’azzurro ha parlato dell’arrivo, rivelatosi più duro del previsto, per poi descrivere in generale la sua condizione.

Sull’arrivo di tappa di Vicenza: “É stato veramente veramente duro. E poi questi finali così esplosivi non è che mi piacciono troppo. Però dai, sono comunque contento di come sono riuscito a gestire la giornata, è stata veramente dura già dall’inizio“.

Gli uomini di classifica sono tutti vicini: “Sì, alla fine per adesso siamo ancora tutti lì e tutti quanti stiamo andando veramente forte su ogni tipo di terreno e arrivo e quindi probabilmente il Giro si deciderà nelle ultime tappe, l’ultima settimana“.

La condizione generale dell’azzurro: “Sicuramente la fatica si fa sentire, ma penso come sia normale per tutti, però io personalmente mi sento un po’ come come sempre, vado un po’ in crescita, quindi mi sento meglio. Alla fine si sta verificando veramente un Giro tanto tanto complicato“.

Dura anche l’ultima frazione affrontata dal gruppo: “E’ stata dura anche anche oggi, che sembrava una giornata relativamente tranquilla. All’inizio è stata veramente dura e impegnativa. Poi il finale non me lo aspettavo così duro, veramente impegnativo“.