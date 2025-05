Antonio Tiberi mantiene la calma: “Ho preferito non prendermi rischi. Meglio lasciare qualche secondo che prendersi dei rischi”

La prima cronometro del Giro d’Italia 2025 ha regalato spettacolo. Una lotta meravigliosa per la vittoria tra Joshua Tarling e Primoz Roglic, con il britannico che si è imposto per un solo secondo sullo sloveno. Il capitano della Red Bull Bora-hansgrohe, però, si prende la maglia rosa, sottraendola anche qui per un solo secondo a Mads Pedersen, autore comunque di una prestazione di altissimo valore. Nei quattordici chilometri con arrivo e partenza a Tirana ci si aspettava qualcosa in più da Antonio Tiberi, diciottesimo al traguardo a ventisei secondi dal vincitore.

Il leader della Bahrain Victorious, però, non è assolutamente preoccupato del risultato, come affermato al termine della sua prestazione: “Ho preso qualche secondino, però le sensazioni sono state buone. Era una cronometro molto esplosiva, molto tecnica. Mi sono detto comunque alla partenza che siamo alla seconda tappa in una cronometro di 14 chilometri e che non c’era bisogno di prendersi rischi”.

Un Tiberi dunque molto guardingo e che ha preferito evitare rischi: “Ho preferito non rischiare in curva. Ho visto che ci sono tante cadute, l’asfalto era scivoloso. Il vento si sentiva ancora di più di quando ho fatto la ricognizione ed era molto forte lateralmente. Assolutamente era meglio non rischiare nulla”.

Sui rivali della classifica generale: “Roglic è andato fortissimo e ha fatto un’ottima crono. Con Ayuso siamo sempre su quel margine di secondi quando c’è una cronometro e quindi è andata bene così”.