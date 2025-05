Antonio Tiberi alza bandiera bianca: si stacca sul Mortirolo, addio sogni di classifica

Antonio Tiberi si è staccato dal gruppo dei migliori quando mancavano otto chilometri alla vetta del Mortirolo, la salita simbolo della sedicesima tappa del Giro d’Italia. A 56 km dal traguardo di Bormio l’alfiere della Bahrain-Victorious ha dovuto alzare bandiera bianca, non riuscendo a mantenere il passo non così sostenuto dagli altri big e andando in grandissima crisi sulle pendenze più dure su una delle ascese più iconiche dell’evento sulle strade del Bel Paese

Il ciclista laziale era caduto a Nova Gorica nella giornata di sabato, domenica aveva provato a reagire ma ieri era andato in apnea nella frazione che ha aperto la terza settimana della Corsa Rosa e oggi pagherà sensibilmente dazio, accusando un ritardo importante in termini di minuti e dicendo addio ai sogni di alta classifica. Questo Giro d’Italia si sta caratterizzando per le grandi crisi (ieri lo spagnolo Juan Ayuso è sprofondato e il messicano Isaac Del Toro ha sofferto in maglia rosa) e per i ritiri di lusso (Primoz Roglic su tutti).

Antonio Tiberi occupava l’ottavo posto in graduatoria prima della partenza odierna, con un ritardo di 4’07” da Del Toro. Giulio Pellizzari lo seguiva a 29 secondi di distacco, oggi il nuovo capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe lo sopravanzerà in graduatoria. Il capitano della Bahrain-Victorious è Damiano Caruso, stamattina quinto a 2’40” dalla maglia rosa.