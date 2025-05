Angelo Binaghi sul momento magico del tennis italiano: “Jasmine commovente, c’è qualcosa di importante nell’aria”

Jasmine Paolini ha scritto una pagina storica del tennis italiano. Una giornata indimenticabile quella di ieri, con la tennista toscana capace di vincere gli Internazionali d’Italia e diventa la prima azzurra dopo quarant’anni ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro. Nell’ultimo atto al Foro Italico, Paolini ha superato l’americana Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2 al termine di una prestazione straordinaria e con questa vittoria Jasmine è salita al numero quattro della classifica mondiale, sorpassando Iga Swiatek.

Sul trionfo di Paolini è intervenuto ovviamente Angelo Binaghi, presidente della della Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha commentato così a SuperTennis: “La vittoria fantastica di una ragazza straordinaria. A inizio torneo non giocava bene, ha rischiato di uscire in un paio di partite, ma ha giocato una finale strepitosa. Se ci avessero detto che il nostro lungo digiuno agli Internazionali lo avrebbe interrotto Jasmine, due anni fa non ci avremmo creduto. E’ stato commovente”.

Ieri era presente sugli spalti anche il Presidente Sergio Mattarella. Così Binaghi sulla sua presenza ed il supporto a Paolini: “Il Presidente a Palermo a suo tempo ha praticato il tennis, lo conosce. Ha vissuto al nostro fianco la partita punto per punto. Lui e Jas sono due personalità straordinarie, trasmettono principi positivi, ci rendono orgogliosi di essere italiani”.

Ancora sulla vittoria e la carriera di Paolini: “Quando ha iniziato non aveva mai nemmeno pensato di raggiungere un traguardo così importante. Se lo merita tutto come la sua famiglia, il team, il coach e Sara Errani che rappresenta una guida importante per lei in campo e fuori”.

Dalla finale di Paolini a quella che vedrà protagonista Jannik Sinner: “Ha di fronte un grande campione come Alcaraz, la situazione è complessa anche perché è il primo torneo per lui dagli Open d’Australia. Sono sicuro che combatterà fino alla fine e che il clima creato dalla fantastica vittoria di questa straordinaria ragazza sicuramente non giochi contro. Si percepisce qualcosa di importante nell’aria”.