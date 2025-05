Angelo Binaghi gongola e attacca: “Edizione memorabile degli Internazionali d’Italia, odiosa la questione della tv a pagamento”

Angelo Binaghi gongola e non potrebbe essere altrimenti nella conferenza stampa di chiusura dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia di tennis. Il presidente della FITP ha potuto fregiarsi dei grandi risultati ottenuti sul campo dai rappresentanti del Bel Paese e, nello stesso tempo, ci sono stati dei ritorni economici importanti.

Vanno poi considerati anche incontri di un certo spessore, come la visita al nuovo Papa da parte di Jannik Sinner e di una delegazione della Federazione, nonché la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella finale vinta da Jasmine Paolini. “Abbiamo vissuto, credo, un’edizione memorabile degli Internazionali. Il nuovo Papa, il Centrale che acclama Mattarella, il successo di Paolini, sono emozioni che ci porteremo dietro per tutta la vita“, ha dichiarato Binaghi (fonte: ANSA).

“Abbiamo superato i 390mila spettatori paganti, è una crescita straordinaria anche se penso che ormai siamo quasi al limite. Gli incassi sono più di 35 milioni e per la prima volta li correliamo con quelli delle Finals che sono analoghi (34 mln, ndr) nonostante le vicissitudini differenti. L’impatto economico sul territorio, invece, è di circa 900 milioni, mentre l’impatto sociale arriva a 357 milioni e in questo incide anche l’insegnamento educativo dei nostri campioni come Sinner e Paolini“, ha aggiunto.

In conclusione, il massimo dirigente della FITP ha voluto poi sottolineare: “Un grazie a Sport e Salute per il progetto di copertura del Centrale e un’organizzazione che ha migliorato l’esperienza nel Foro Italico e alla Rai per aver riportato il tennis sul primo canale della tv pubblica come la Nazionale di calcio“. Legato a quest’ultimo aspetto, Binaghi ha definito, invece, “odiosa” la questione delle tv a pagamento perché a suo avviso recano un grave danno al tennis con le esclusive.