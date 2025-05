Angelo Binaghi gonfia il petto: “Le nostre punte stanno vincendo, record nella vendita dei biglietti”

Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha motivi per cui essere orgoglioso. Negli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento a Roma, i risultati stanno sorridendo alle punte del movimento tennistico nostrano, con Jannik Sinner tornato a giocare a distanza di tre mesi (sospensione per la vicenda “Clostebol), e la partecipazione del pubblico all’evento è stata impressionante.

Ne ha parlato il massimo dirigente della Federazione alla Domenica Sportiva su Rai 2 HD: “Credo che tutto stia andando per il meglio. Viviamo un momento di grande entusiasmo, a tratti di esaltazione. Le nostre punte stanno vincendo: Sinner, Musetti, Berrettini, Paolini e i doppi sono ancora in gara. Speriamo sia l’anno buono“, ha dichiarato Binaghi, alludendo al ritorno al successo di un italiano al Foro Italico.

Ci sono stati degli interventi mirati per quest’edizione: “Abbiamo raddoppiato la grandezza del site, dal momento che l’anno scorso senza Sinner, Berrettini e Alcaraz, abbiamo fatto fatica a gestire la situazione. L’aumento delle strutture credo abbia aiutato il pubblico a vivere meglio quest’esperienza. Arriveremo a 380.000 paganti ed è un record. Indubbiamente, anche il meteo ci ha aiutato“, ha aggiunto Binaghi.

Sul suo invito al nuovo Papa Leone XIV, dal passato di tennista, ad assistere agli incontri al Foro Italico, il presidente della FITP ha dichiarato: “Abbiamo un Papa praticante tennista, l’invito è stato fatto, ma non ho avuto risposta. E anche se l’avessi avuta, non lo direi“.