Andy Roddick esalta Jasmine Paolini: “Non fa mai la scelta sbagliata, è molto divertente da guardare”

Jasmine Paolini giocherà il Roland Garros da numero 4 del ranking mondiale e soprattutto da nuova regina del Foro Italico dopo aver vinto il WTA 1000 di casa a Roma. Un trionfo storico per la toscana, già due volte finalista Slam nel 2024 e campionessa olimpica in carica di doppio, che a questo punto andrà a caccia del suo primo titolo Major in carriera magari già sulla terra rossa di Parigi.

Andy Roddick è rimasto ammirato dalle prestazioni e dall’atteggiamento in campo della giocatrice italiana: “Jasmine Paolini non fa mai la scelta sbagliata. La palla può anche finire fuori di un centimetro, ma gioca sempre il colpo giusto. Non sorprende se è numero 4 del mondo, ha fatto un lavoro straordinario. È una grande giocatrice, molto divertente da guardare”.

“Col suo sorriso ti fa venire voglia di sorridere. È molto simpatica. Durante la premiazione, dopo la vittoria a Roma, non riuscivo a capire cosa stesse dicendo in italiano ma sapevo che era divertente, perché lei stava ridendo e tutti ridevano. Sembra una vincente. Chi avrebbe scommesso un anno fa che sarebbe arrivata al Roland Garros da quarta nel ranking davanti a Iga Swiatek?”, le parole dell’ex numero 1 al mondo tramite il suo podcast.

Un altro grande campione del passato come Mats Wilander ha elogiato Paolini ai microfoni di SuperTennis durante gli Internazionali d’Italia: “È davvero impressionante. Devi vederla giocare dal vivo per renderti conto della potenza che esprime. Jasmine si muove incredibilmente bene, ha una grandissima capacità di giocare d’anticipo. Però quello che mi ha colpito di più è il suo carattere, quello che trasmette. La gente le vuole bene perché sorride. Tante volte sbaglia e sorride lo stesso. Jasmine è la cosa migliore che sia capitata al tennis femminile da un sacco di tempo”.