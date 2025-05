America’s Cup, si aggiunge una squadra per Napoli? I francesi mostrano interesse

La scelta di Napoli come sede della America’s Cup nel 2027 ha chiaramente smosso le acque e ha stuzzicato l’interesse di alcune realtà, che fino alla designazione del capoluogo campano erano rimaste alla finestra in attesa di novità. Nelle ultime ore si è fatto un gran chiacchierare di Orient Express, equipaggio francese che ha partecipato all’ultima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, risultando la prima eliminata nel round robin degli sfidanti.

L’apparizione a Barcellona era stata deludente, legata al fatto che l’intento di partecipare era giunto troppo in ritardo e la progettazione non era stata delle migliori. Il sodalizio transalpino, seguito da K-Challenge, sembrerebbe intenzionato a tornare in scena tra un paio di anni nel Mar Tirreno. Il co-direttore generale Stephan Kandler ne ha parlato ai microfoni di Stuff, quotata testata neozelandese: “Ora sappiamo dove e quando si svolgerà la competizione. Abbiamo quindi acquisito qualcosa, a differenza di altre edizioni in cui abbiamo dovuto partire da zero“.

Kandler e il co-amministratore delegato Bruno Dubois hanno proseguito: “Saremo in grado di procedere concretamente nella ricerca di finanziamenti con i nostri partner, in modo che uno sfidante francese possa essere presente nella più antica competizione internazionale e possa lottare per riportare questo prestigioso trofeo nel nostro Paese“. Kandler e Dubois si sono detti felici che il Team NZ abbia scelto di organizzare un’altra difesa della Vecchia Brocca in Europa.

Un ulteriore passaggio: “Questa vicinanza alla Francia è un vero vantaggio per il nostro team francese, che mira a partecipare a alla 38ma edizione in linea con ciò che abbiamo iniziato a Barcellona. Sia per i nostri tifosi che vorranno viaggiare, sia per i nostri partner e i loro ospiti, sia per le trasmissioni televisive delle regate, che non risentiranno del fuso orario, la scelta di Napoli rappresenta un innegabile vantaggio“. Al momento gli sfidanti confermati di Team New Zealand sono Luna Rossa e i britannici di Athena Racing (Challenger of Record).