America’s Cup 2027, quali luoghi ospiteranno l’evento a Napoli? Le sedi di regate e quartiere generale

La competizione sportiva più antica del mondo sbarcherà alle nostre latitudini. Si tratta di un evento storico di cui andare orgogliosi, bisognerebbe gonfiarsi il petto per avere portato in Italia una manifestazione nata addirittura nel 1851 e che ha superato le intemperie di oltre un secolo e mezzo caratterizzato da grandi rivoluzioni in ogni settore. Quando la America’s Cup ha emesso i suoi primi vagiti il nostro Paese non era ancora unito, a dimostrazione della storicità di cui stiamo parlando.

La Coppa America ha mantenuto intatto il proprio blasone ed è sempre stata vista come qualcosa di mitico, un baluardo dell’antichità, un simulacro di riferimento per tutti gli amanti dell’agonismo. Una manifestazione sui generis caratterizzata da spionaggi, litigi, battaglie in mare. Un romanzo ad affiancare la manifestazione sportiva e la sfida ingegneristica. La massima competizione velica è stata stravolta dalla tecnologia, ma è sempre stata vista come il confronto più puro basato su dettami cavallereschi di tempi andati.

La prossima edizione della America’s Cup si disputerà a Napoli tra la primavera e l’estate del 2027 (le date esatte verranno definite in un prossima futuro): Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca, ma Luna Rossa avrà il vantaggio di gareggiare in casa e cercherà di strappare l’ambito trofeo al Defender. Quali saranno i luoghi esatti della città partenopea che ospiteranno la competizione?

Le regate si disputeranno nello specchio d’acqua tra Castel dell’Ovo e Posillipo, mentre il quartiere generale dei sodalizi verrà stabilito a Bagnoli (quartiere dell’acciaieria ormai dismessa). Gli spostamenti tra un luogo e l’altro avverranno presumibilmente via mare.