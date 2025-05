America’s Cup 2027, Meloni: “Grande occasione per l’Italia. Vogliamo portare la vela nelle scuole”

Nella giornata di ieri si è svolta all’interno di Villa Doria Pamphilj a Roma la presentazione ufficiale dei trofei della prossima edizione della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup. La manifestazione andrà in scena a Napoli nel 2027, con il Defender New Zealand che ha scelto di disputare l’evento in Italia per la prima volta nella storia dopo aver collezionato tre vittorie consecutive (2017, 2021 e 2024).

Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand, ha dichiarato nel suo intervento: “Napoli è passione, Napoli è storia, ed è per noi un onore portare l’America’s Cup in questa città. Grazie per la vostra visione e per l’opportunità di portare la Coppa in Italia. L’evento, come abbiamo visto nelle recenti edizioni, diventa un catalizzatore per la riqualificazione“.

A seguire è stato il turno della premier Giorgia Meloni: “Sono orgogliosa e onorata di dare il benvenuto oggi a Roma al Defender Emirates Team New Zealand oltre ai trofei dell’America’s Cup e della Louis Vuitton Cup, due simboli globali di passione sportiva e di eccellenza di innovazione. Oggi celebriamo l’arrivo in Italia per la prima volta nella storia dell’America’s Cup, il trofeo velico più antico, più famoso e più prestigioso al mondo. Un evento planetario che coinvolge milioni di appassionati in tutto il mondo e che rappresenta una sintesi unica e straordinaria tra la tradizione e il futuro, tra l’avanguardia ingegneristica e lo spirito competitivo. Io penso che questa assegnazione debba inorgoglire ogni italiano perché è anche un omaggio e un riconoscimento a un pezzo fondamentale dell’identità di questa Nazione“.

“Organizzare l’America’s Cup a Napoli ovviamente significa tante cose e ci consentirà di accelerare l’imponente piano di riqualificazione, di rigenerazione che abbiamo avviato per trasformare l’area di Bagnoli in un moderno polo turistico balneare e commerciale, quindi non solo un semplice intervento urbanistico, diciamo così, ma qualcosa di molto di più e cioè un nuovo modello di sviluppo di integrazione tra ambiente, cultura e opportunità. È evidente quindi che l’arrivo della Coppa America rappresenti per l’Italia una grande occasione che noi vogliamo coinvolga l’intero Paese. Vogliamo che quest’occasione lasci un’impronta a lungo termine, quindi abbiamo ovviamente molte iniziative in mente intorno all’evento in sé. Tra queste vogliamo coinvolgere anche il sistema della formazione, vogliamo portare la vela nelle scuole e integrarla con l’insegnamento delle discipline scientifiche e tecnologiche, unendo così la formazione scientifica e l’esperienza sportiva“, ha aggiunto il Primo Ministro.

“Non vediamo l’ora di accogliere l’evento e di rimanere senza fiato davanti allo spettacolo straordinario di sport, di bellezza, di passione, di tecnologia a cui i team daranno vita in un luogo in cui il mondo ci invidia, cioè il golfo di Napoli nello specchio d’acqua tra Castel dell’Ovo e Posillipo sotto lo sguardo del Vesuvio. Benvenuta America’s Cup. Vi garantisco che l’Italia saprà essere più che all’altezza di questa sfida. Grant, Italy will prove that it was worth it (l’Italia dimostrerà che ne è valsa la pena, ndr)“, la conclusione del suo intervento.