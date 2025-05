America’s Cup 2027 a Napoli: chi parteciperà? Luna Rossa sicura, già due ritiri

La 38ma edizione della Coppa America di vela si terrà tra la primavera e l’estate del 2027 a Napoli. Il Defender ha trovato un accordo con il governo italiano per disputare nelle acque del capoluogo campano la Louis Vuitton Cup e l’America’s Cup. Definita la sede, adesso il focus si sposterà nei prossimi mesi su quali saranno i team che prenderanno parte all’evento.

Team New Zealand difende il titolo e punta ad un clamoroso poker consecutivo, anche se dovrà fare a meno del fuoriclasse kiwi Peter Burling (il nuovo skipper sarà l’australiano Nathan Outteridge) che aveva contribuito nel ruolo di timonieri ai successi del 2017, 2021 e 2024. Poche certezze e tanti punti interrogativi invece per quanto riguarda gli sfidanti.

Athena Pathway rappresenterà la Gran Bretagna come Challenger of Record con alla guida Ben Ainslie, dopo la turbolenta scissione con Ineos (che ha annunciato l’addio alla Coppa America dopo la sconfitta con New Zealand in finale a Barcellona), anche se la situazione finanziaria non sembra rosea e l’effettiva competitività del team sarà tutta da valutare.

Luna Rossa non ha ancora ufficializzato formalmente la nuova sfida, ma il sodalizio italiano di Patrizio Bertelli sembra intenzionato a partecipare e la scelta di Napoli come sede dell’evento rappresenta un’occasione d’oro per provare a sfatare il tabù della Vecchia Brocca. Alinghi si è già defilata, mentre gli statunitensi di American Magic sono rimasti nell’ombra e scioglieranno le riserve più avanti. In bilico la presenza dei francesi di Orient Express, mentre gli svedesi di Artemis dovrebbero limitarsi a competere negli eventi di contorno con l’AC40 proprio come nel 2024.