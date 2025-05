Amelie Mauresmo sull’ambizioni di Djokovic al Roland Garros: “Non si può mai escluderlo”

Il Roland Garros 2025 sta per andare in scena coi match del tabellone principale e Amelie Mauresmo, ex tennista e direttrice del torneo, ha espresso la sua opinione sulle reali possibilità di Novak Djokovic di vincere il suo 25° Slam. Anche se, con rammarico della francese, ci proverà senza Andy Murray come allenatore. Ha parlato delle chance del giocatore balcanico e della rottura con lo scozzese in un’intervista concessa a Eurosport France, ripresa da TNT Sports.

“Cercherà di giocare qualche partita a Ginevra, per sentirsi un po’ più sicuro qui, sia nel gioco che mentalmente. Potrebbe non arrivare qui con grandi aspettative, ma non lo si può mai escludere dalla lista dei contendenti, questo è certo“, ha dichiarato Mauresmo.

“Non so perché il rapporto con Andy sia terminato, a dire il vero. Ma sono contenta che Murray abbia avuto questa esperienza con Novak. Penso che si impari molto anche su se stessi quando ci si trova dall’altra parte della barricata. Mi sarebbe piaciuto vederli entrambi qui e lavorare insieme. Ma va bene, è così che doveva andare“, ha aggiunto.

A questo punto non resta che attendere i risultati del serbo sul red carpet parigino, in considerazione del fatto che Nole sia finito nella parte alta del tabellone, la stessa di Jannik Sinner (n.1 del mondo) e nel medesimo quarto del tedesco Alexander Zverev (n.3 ATP, finalista l’anno scorso a Parigi).