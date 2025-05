Ambesi prudente: “Tabellone irto di ostacoli per Sinner. Avrei voluto evitare proprio Draper”

Massimiliano Ambesi, giornalista/analista di Eurosport, si è espresso nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il Roland Garros è ormai alle porte e il sorteggio a Parigi ha delineato il percorso di giocatori e di giocatrici presenti nel main draw. Attenzioni in casa Italia, in particolare, per Jannik Sinner.

Il n.1 del mondo, reduce dalla finale raggiunta e persa agli Internazionali d’Italia 2025 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 ATP), andrà a caccia di rivincite, ma non sarà semplice. Il percorso del pusterese sarà ricco di ostacoli. Parte di tabellone in cui è presente anche il serbo Novak Djokovic: “Djokovic è in crescita rispetto alle settimane precedenti. Il serbo è finito dalla parte di tabellone di Zverev al Roland Garros, che è anche quella di Sinner. Bisognerà vedere se tutti arriveranno in fondo. L’impressione è che il tabellone sia più sbilanciato verso la parte alta. Su Jannik possiamo dire che il tabellone sia più impegnativo rispetto al 2024, e non di poco. Rischia di affrontare 3 francesi nei primi 4 turni: lì può essere sempre complicato“, ha dichiarato Ambesi.

“Avrei voluto evitare Draper ai quarti di finale. Dovrà essere bravo il giocatore italiano a disperdere meno energie possibili dal 3° turno fino ai quarti di finale. Sarà un percorso irto di ostacoli. Agli ottavi avrei voluto evitare uno tra Fils e Rune. Al turno prima ancora Mensik e Hurkacz. Alla fine li hai presi quasi tutti…“, la considerazione del giornalista/analista di Eurosport.

Tra gli italiani vi potrebbero essere opportunità di aprire il tabellone, visto l’incrocio con teste di serie non impossibili. “Se Darderi battesse Korda, il tabellone si aprirebbe tanto“, ha sottolineato Ambesi. Un torneo in cui ci sarà da fare i conti con l’assenza di Matteo Berrettini per i suoi problemi fisici: “Berrettini dovrebbe ripercorrere il programma dello scorso anno con Stoccarda e il Queen’s prima di Wimbledon“.

In conclusione, una battuta sul tabellone femminile di Jasmine Paolini: “La situazione è ‘stimolante’ per lei, che ha Swiatek, che si sarebbe voluta evitare in un eventuale quarto di finale, ma anche Svitolina negli ottavi“.