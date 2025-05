Ambesi prudente: “Cammino impegnativo per Sinner, già al 3° turno e agli ottavi”

Jannik Sinner si complica la vita nel terzo set ma alla fine archivia la pratica 3-0, superando il francese Arthur Rinderknech e approdando al secondo turno del Roland Garros 2025. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Darderi è stato sovrastato da Korda. Zeppieri aveva un impegno improbo, non c’era possibilità di vincere contro l’Alcaraz visto ieri ed in generale. Sinner ha archiviato la pratica con i giusti patemi e Cocciaretto ha vinto in maniera convincente. Il bilancio va fatto sulle prime due giornate e c’è un passivo, perché le vittorie sono state 5 in 11 partite ma credo che oggi si possa provare a invertire il trend“, il commento di Ambesi sul day-2 parigino in chiave azzurra.

Sull’onorevole sconfitta di Giulio Zeppieri contro Carlos Alcaraz: “Zeppieri è entrato bene in partita, ha avuto subito palla break al primo gioco però Alcaraz ha concesso poco ed è sempre stato concentrato facendo tendenzialmente quasi sempre la scelta giusta e concretizzando subito le occasioni che ha avuto. I primi due set, che punteggio alla mano sono stati i più aperti, Alcaraz li ha giocati con buona disinvoltura quindi è una vittoria convincente. Poi sul singolo punto si può disquisire, ma Zeppieri molto di più non poteva fare contro l’avversario di ieri“.

“Ridimensionerei il peso di questi primi turni, prima di arrivare a giudizi definitivi. Diciamo che i favoriti, nella fattispecie Sinner e Alcaraz, hanno passato il turno con relativi patemi. Ci può stare. Poi il terzo set di Sinner è stato più travagliato e quello dello spagnolo no, ma alla fine hanno svolto il compito nel migliore dei modi“, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sul debutto di Sinner nel torneo: “Rinderknech ha preparato bene la partita, facendo quello che doveva mettere in piedi per provare a mettere in difficoltà Sinner. È stata una buona prestazione, ma Sinner è Sinner ed è finita com’è finita. Io l’ho definito un buon allenamento per l’azzurro, che si è trovato ad affrontare situazioni non proprio abituali nel corso del match. L’anno scorso perse il primo set con Moutet negli ottavi e poi ci fu la sconfitta in cinque con Alcaraz, mentre per il resto non lasciò lungo il suo percorso alcun set“.

Sul tabellone del numero uno al mondo: “A questo giro il percorso sembra più impegnativo. Lehecka ha vinto bene con Thompson. Se parliamo di densità di giocatori nel tabellone, lo spicchio di Sinner è interessante. Non dimentichiamo che ci sono anche Rublev e Fils in rotta di collisione. Sarà un cammino impegnativo, perché sedicesimi e ottavi si annunciano turni non agevoli. Sono partite impegnative“.