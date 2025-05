Ambesi: “Per Sinner meglio De Jong che Davidovich Fokina. Mi fa paura una giocatrice nello spicchio di Paolini”

Il ritorno vincente in campo del numero 1 al mondo Jannik Sinner ed i successi in due set di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini sono stati alcuni tra i temi principali trattati nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

Un’analisi sulla giornata di ieri: “La giornata di sabato è stata positiva per gli italiani in generale. Davamo per scontato tre passaggi del turno: Berrettini ha dovuto lottare nel secondo set ma l’ha portata a casa, e chi ha perso ha fornito dei segnali molto incoraggianti. Nardi ha lasciato intendere quale sia il potenziale, adesso bisognerà trovare la direzione per portarlo ai livelli che meriterebbe, mentre Gigante ha fatto partita pari con Mensik avendo anche delle occasioni nel primo tie-break. Sono quelle sconfitte che alla fine valgono quasi come una vittoria, il campo ti dà quell’impressione. Paolini non era mai arrivata così avanti in passato, è già il suo record nel torneo di Roma anche se non dobbiamo dimenticarci il discorso dei turni in più o in meno visto il recente cambio di format”.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “Vorrei vedere Draper-Rune, mi piacerebbe seguire Passaro-Alcaraz, poi Musetti-Medvedev. Tra Fils e Tsitsipas nessuno sarebbe ottimo per Zverev, lo vorrei vedere contro il greco. Paolini è la testa di serie più alta nella sua parte di tabellone, è saltata Swiatek e c’è il buco sulla testa di serie numero 2: mi fa paura Svitolina che è in grande fiducia e in questo momento mi sembra la più attrezzata tra le otto in basso. Mertens e Shnaider in un quarto di finale di un 1000 te le prendi sempre, avere quelle due alternative non è male“.

Un passaggio su Jannik Sinner: “Gli ostacoli per Sinner arrivano prima, mentre quelli che arrivano dopo sono più duri per Musetti. Ho letto commenti che hanno sminuito Navone, ma è un giocatore che lo scorso anno ha raccolto tanti punti sulla terra ed è stato numero 29 del mondo, non ti improvvisi. De Jong al posto di Davidovich Fokina te lo prendi volentieri“.