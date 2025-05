Ambesi: “Gruppi di persone influenzano le partite per le scommesse: situazione sfuggita di mano”

Massimiliano Ambesi si è soffermato su alcuni incontri andati in scena ieri agli Internazionali d’Italia, a cominciare dal successo di Francesco Passaro contro il bulgaro Grigor Dimitrov: “Chiunque avrebbe firmato per il passaggio del turno di due italiani su tre nella giornata di ieri, è un successo non indifferente. Passaro in questo momento dell’anno ha qualcosa in più, lo scorso anno fece terzo turno a Roma e poi vinse il Challenger di Torino battendo Musetti“.

Nello specifico sulla partita vinta dal britannico Jack Draper contro Luciano Darderi: “Draper sta invece diventando un ammazza italiani: in dieci giorni ha battuto Berrettini, Arnaldi, Musetti e ora ha aggiunto Darderi alla collezione. Nel secondo set Darderi ha dato l’impressione di potersela giocare, prendendo le misure e cercando di adeguarsi alla situazione è riuscito a giocarsela, poi è mancato sull’ultimo gioco per suoi errori“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito la propria analisi durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Rispetto a Monaco dove Darderi ha trovato Shelton qui abbiamo trovato un giocatore che ha combattuto e ha provato a fare partita nel secondo set, ma parliamo di giocatori di categorie differenti“. Un passaggio sul tema scommesse: “Ho visto delle immagini con gruppi di persone che hanno cercato di condizionare le partite con insulti e schiamazzi: la situazione è sfuggita di mano“.