Ambesi: “Gigante può provarci con Shelton. Non vedo ostacoli nel tabellone di Alcaraz”

La grande impresa di Matteo Gigante contro l’ex numero 3 al mondo Stefanos Tsitsipas e l’agevole passaggio al terzo turno dei vari big Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz e Holger Rune sono stati alcuni tra i temi principali trattati nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Gigante poteva vincere anche in tre set, il secondo ce l’aveva in mano. Tsitsipas ha troppi bassi. Altri giocatori della sua generazione hanno avuto passaggi a vuoto inaspettati, come ad esempio Medvedev. Potrebbe essere un segnale più ampio di quanto si possa pensare. Gigante adesso avrà una partita in cui potrebbe essere importante entrare nel match. Shelton non è forse il peggior avversario da trovare a Parigi in un 3° turno. Si tratta di una occasione che si può provare a sfruttare“, le parole di Ambesi.

Sul bilancio provvisorio dell’Italia maschile in questa edizione del Roland Garros: “Da mesi stiamo decantando la crescita del movimento italiano. Va da sé che c’è stato un passo indietro rispetto al 2024, perché hanno superato il 1° turno solo 5 su 11 al posto di 8 su 10. Però l’Italia a Parigi ha avuto 4 giocatori al 3° turno solo due volte nell’era Open. In tempi recenti si era arrivati a 5 nel 2021. La vittoria di Gigante è l’unica letteralmente contro pronostico che è arrivata sin qui nei primi due turni“.

“Musetti aveva un avversario più che accessibile, che nel tennis che conta ha vinto poche partite ultimamente. Adesso avrà Navone, che è molto in forma e per come sta giocando è ostico. Nel tabellone di Musetti ci sono degli ostacoli, in quello di Alcaraz io davvero non ne vedo. Se Sinner batte Gasquet, è sicuro di arrivare a 54 settimane da numero 1 al mondo“, commenta il giornalista di Eurosport.