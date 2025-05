Alexander Zverev parla chiaro: “Il Roland Garros è il mio obiettivo stagionale e Djokovic è ancora uno dei più temibili”

Alexander Zverev prosegue nel proprio cammino agli Internazionali d’Italia. Vincitore di questo torneo l’anno passato, il n.2 del mondo ha sconfitto il lituano Vilius Gaubas (n.154 del mondo) col punteggio di 6-4 6-0 e si è qualificato agli ottavi di finale. Dopo un primo set con qualche problema di troppo nello scambio da fondo, Zverev ha trovato il proprio ritmo nella seconda frazione e la differenza di livello tra i due tennisti si è notata.

“Ho iniziato a giocare molto meglio dalla fine del primo set. Le condizioni erano molto difficili, c’era tantissimo vento all’inizio della partita ed era difficile trovare ritmo per spingere. Quando si è calmato mi sono sentito molto meglio“, ha dichiarato nell’intervista a caldo.

Il teutonico ha poi precisato come e quanto il percorso sia finalizzato a essere al top a Parigi: “Il Roland Garros è il mio obiettivo stagionale. L’ho detto l’anno scorso, gli Slam sono il mio target. Sono arrivato in finale in Australia, è stato deludente per me perdere nel modo in cui ho perso con Sinner ma fortunatamente abbiamo quattro chance all’anno di vincere un grande slam. Il Roland Garros è l’obiettivo principale sempre, credo che sia il torneo dove posso giocare meglio e spero di poter mostrare le mie qualità“.

Gli è stato chiesto poi se Novak Djokovic sia ancora da prendere in considerazione in vista del Major parigino, ricordando la sua assenza a Roma: “Qui ha deciso di non giocare. Se trova il suo tennis, è ancora uno dei più temibili nel circuito. Bisognerà vedere quanta voglia avrà ancora di sacrificarsi“, ha concluso Zverev.